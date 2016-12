Volatilità elevatissima a Piazza Affari per Mps in attesa del Cda

Alessio Trappolini 22 dicembre 2016 - 10:57

MILANO (Finanza.com)

Giornata contraddistinta da elevatissima volatilità sul titolo Mps. Dopo aver ritardato l’apertura di qualche minuto per eccesso di volatilità il titolo è andato ad aggiornare i minimi storici a 14,71 euro per poi rimbalzare e virare in territorio positivo. Al momento il titolo dell’istituto quota a 16,53 euro, in rialzo dell’1,41 per cento. La volatilità sul titolo potrebbe rimanere su questi livelli per tutto l’arco della seduta odierna, almeno fino a quando il Cda si riunirà a Siena (dopo le ore 14) per fare il punto sull’esito dell’aumento.