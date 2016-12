Vodafone: multa Antitrust da 1 mln per riduzione rinnovo da 30 a 28 giorni

Valeria Panigada 29 dicembre 2016 - 16:35

MILANO (Finanza.com)

Vodafone dovrà pagare una multa da 1 milione di euro. Questa la decisione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per aver adottato pratiche commerciali scorrette nell’ambito di due manovre di riduzione da 30 a 28 giorni del periodo di rinnovo delle offerte di telefonia mobile e fissa. L’Antitrust ha rilevato che "l’imposizione unilaterale del passaggio da 30 a 28 giorni del periodo di rinnovo ha comportato un aggravio economico per tutti i clienti - si legge nella nota odierna - Le pratiche sono state dunque ritenute aggressive in quanto idonee a limitare la libertà di scelta rispetto all’esercizio del diritto di recesso dal contratto da parte di quei consumatori che non intendevano accettare le modifiche predisposte unilateralmente dalla società". Peraltro, nel settore della telefonia mobile, la modifica del periodo di rinnovo è stata realizzata, secondo l'Antitrust, in un contesto di mercato e secondo tempistiche che limitavano la possibilità di poter reperire sul mercato offerte diverse e così incidevano sulla decisione dei clienti circa l’esercizio o meno del relativo diritto di recesso.