Vivendi su siluramento Genish: mossa cinica e metodo vergognoso che destabilizza Tim

13 novembre 2018 - 13:02

MILANO (Finanza.com)

La sfiducia all'ad di Tim, Amos Genish, non va giù a Vivendi, socio numero uno con quasi il 24% del capitale. "Mossa cinica, pianificata in segreto, per destabilizzare Tim", rimarca un portavoce della tlc francese nel giorno del ribaltone in casa Tim che porterà il prossimo 18 novembre a un nuovo cda per la scelta del futuro amministratore delegato. Vivendi pone l'accento sul "metodo vergognoso", poichè la sfiducia è arrivata mentre l'ad Genish era dall’altra parte del mondo (per firmare a Seoul la partnership con Samsung nel 5G).Vivendi potrebbe chiedere la convocazione di una nuova assemblea per cercare di riprendersi la maggioranza in cda che attualmente vede 10 consiglieri espressione del fondo Elliott.