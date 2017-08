Vivendi risponde alla Consob: nessun controllo de facto su Tim

Alessio Trappolini 8 agosto 2017 - 11:53

MILANO (Finanza.com)

Vivendi ha confermato di non esercitare alcun controllo de facto su Telecom Italia (Tim). Con un comunicato emesso ieri in serata, l’azienda guidata dal magnate Vincent Bollorè ha ufficialmente riposto alla richiesta formale di Consob di chiarificare la propria posizione rispetto al gruppo tlc italiano.Vivendi “conferma di non esercitare alcun controllo di fatto su Telecom Italia, ai sensi dell’articolo 93 del Testo unito della finanza e dell’articolo 2359 del codice civile”, spiega il gruppo francese aggiungendo che “la sua partecipazione detenuta in Telecom Italia non è sufficiente per esercitare in maniera stabile un’influenza dominante in occasione delle assemblee dei soci di Telecom”.