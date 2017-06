Vivendi presenta ricorso contro delibera AgCom. Francesi pronti a congelare partecipazione in Mediaset (stampa)

Luca Fiore 19 giugno 2017 - 16:22

MILANO (Finanza.com)

Secondo le indiscrezioni riportate da numerose agenzie, Vivendi ha presentato ricorso al TAR del Lazio contro la delibera AgCom relativa le partecipazioni del gruppo francese in Telecom Italia e Mediaset.Secondo l’Autorità, il gruppo francese deve scegliere tra il controllo di TIM e la presenza in Mediaset (di poco inferiore al 30%).In qualunque caso, i ben informati riferiscono che la società francese è pronta ad ottemperare alla delibera tramite il congelamento di gran parte dei diritti di voto in Mediaset.