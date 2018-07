Visco mette in guardia: "attenzione ai conti pubblici, politiche vanno dosate con cura"

Daniela La Cava 10 luglio 2018 - 12:01

MILANO (Finanza.com)

"Le politiche di sostegno della domanda vanno dosate con cura, ponendo attenzione all’equilibrio dei conti pubblici e alla necessità di tenere sotto controllo la dinamica del rapporto tra debito e prodotto". È questo il monito lanciato da Ignazio Visco, governatore della Banca d'Italia, intervenendo all’assemblea dell’Abi. "Sarebbe rischioso basarsi solo su di esse nel tentativo di uscire dalla trappola della bassa crescita in cui l’Italia si trova da lungo tempo e di tornare su un sentiero di sviluppo duraturo e sostenuto - ha aggiunto Visco -. Servono prudenza e lungimiranza, per evitare tensioni o possibili crisi e per non lasciare in eredità agli italiani di domani un debito più elevato e un reddito più basso".