Visco: "Italexit non esiste anche se i mercati la pensano diversamente"

Alessandra Caparello 7 dicembre 2018 - 15:10

MILANO (Finanza.com)

“Ilrischio di un’uscita dell’Italia dall’euro non esiste, anche se i mercati non la pensano così stimolati da letture e dichiarazioni poco approfondite”. A parlare è Ignazio Visco nel corso di un suo intervento questa mattina ad un evento organizzato dal quotidiano napoletano “Il Mattino”. “Le prospettive sono in rallentamento, l'economia globale è più debole di quanto ci si aspettasse a inizio 2018". E in particolare per l'Italia, "il costo alto del debito, se nel breve termine è sostenibile, nel lungo tende determinare una caduta" dei risparmi ha aggiunto il governatore di Banca d’Italia.