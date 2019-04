Visco (Bankitalia): "Ridistribuzione ricchezza effetto su domanda aggregata ma non su produttività"

Alessandra Caparello 11 aprile 2019 - 17:19

MILANO (Finanza.com)

“Dall’anno scorso, il focus è sulla ridistribuzione di ricchezza, non sulla crescita”. Così il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco durante un seminario legato alla riunione del Fondo monetario internazionale a Washington punta il dito contro le misure del governo, reddito di cittadinanza da una parte e quota 100 dall’altra.Secondo il numero uno di Via Nazionale, la ridistribuzione della ricchezza avrà un effetto sulla domanda aggregata ma non impatterà sulla produttività. Visco ha sottolineato come "il debito pubblico va tenuto sotto controllo" e che l’Europa non è vicina alla recessione.