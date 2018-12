Vincenzo Boccia: "Siamo ad un punto quasi limite di pazienza"

Alessandra Caparello 3 dicembre 2018 - 16:31

MILANO (Finanza.com)

“Se siamo qui significa che siamo a un punto quasi limite di pazienza”. Non le manda certo a dire il numero uno di Confindustria Vincenzo Boccia parlando a margine della manifestazione Infrastrutture dello sviluppo in programma a Torino.“La politica è una cosa troppo importante per lasciarla solo ai politici. Noi stiamo facendo proposte di politica economica per evitare danni al Paese. Lo stiamo facendo con una logica di rispetto delle istituzioni, certo che se qualche ministro quando gli facciamo una proposta ci chiede una mail, ci costringe a fare operazioni come questa di Torino. Il problema evidentemente non siamo noi” ha aggiunto Boccia. “Se siamo qui significa che siamo a un punto quasi limite di pazienza, per mettere insieme 12 associazioni tra cui alcune concorrenti tra loro. Se siamo qui tra artigiani, commercianti, cooperative, industriali, qualcuno si dovrebbe chiedere perché”.