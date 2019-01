Viaggio di Tria negli Usa: incontrerà anche Mnuchin e Quarles

Titta Ferraro 25 gennaio 2019 - 11:46

La settimana prossima, dal 28 gennaio al 2 febbraio, il ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria sarà in visita ufficiale negli Stati Uniti. Lo rende noto il Tesoro in una nota.Nel dettaglio la prima tappa sarà a Washington dove, dopo un intervento al Petersen Institute, il ministro incontrerà tra gli altri il segretario al Tesoro Usa, Steven Mnuchin, il capo dei consiglieri economici della Casa Bianca, Kevin Hassett, il presidente del Financial Stability Board, Randal Quarles.Infine dal 31 gennaio Tria sarà a New York. Prevista una Lectio Magistralis alla Columbia University e una serie di incontri con investitori internazionali oltre che con esponenti di banche e imprenditori italiani.