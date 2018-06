Vetrya accelera in Borsa: contratto con Telenor per servizi digital mobile payment

Daniela La Cava 19 giugno 2018 - 14:32

MILANO (Finanza.com)

Accelerazione in Borsa Vetrya, con il titolo che avanza di quasi il 3% a quota 7,16 euro. La società ha annunciato di sottoscritto un contratto con l’operatore di telecomunicazioni norvegese Telenor, leader nel mercato norvegese delle telecomunicazioni e attiva in 13 paesi, per oltre 170 milioni di clienti al mondo. L’accordo, raggiunto attraverso la società Vetrya Asia Pacific, con sede in Malesia, consentirà di estendere l’offerta dei servizi digital del gruppo in India, Norvegia, Svezia, Danimarca, Serbia, Montenegro, Ungheria, Bulgaria, Thailandia, Malaysia, Bangladesh, Pakistan e Birmania.“Prosegue il nostro impegno nella valorizzazione dell’offerta Vetrya e nella creazione di valore per i Clienti e azionisti. L’accordo con Telenor estende, infatti, il numero di clienti potenziali e amplia le aree geografiche di interesse. L’accordo, in coerenza con il piano strategico, conferma la politica di internazionalizzazione che, per natura, vedrà l’evidenza dei risultati nel 2019”, ha dichiarato Luca Tomassini, numero del gruppo Vetrya.