Vestager: "Buon lavoro con il governo italiano sui rimborsi bancari"

Alessandro Piu 24 aprile 2019 - 14:49

MILANO (Finanza.com)

"Grazie per essere venuti! Storie differenti, casi differenti, vittime di misselling di alcune banche italiane". Si esprime così, in un tweet la commissaria alla Concorrenza europea Margrethe Vestager dopo l'incontro con alcune associazioni di risparmiatori veneti ed emiliani, coinvolti nelle liquidazioni o risoluzioni di Veneto Banca, Popolare di Vicenza, Banca Etruria, Cassa di risparmio di Chieti, Cassa di risparmio di Ferrara e Banca Marche. Nell'incontro, prosegue la commissaria "abbiamo parlato dello schema di compensazione progettato dal governo che prevede sia un binario automatico che uno che distingue caso a caso. Stiamo lavorando bene con il governo italiano".Nel Consiglio dei ministri il governo ha previsto indennizzi basati su un doppio binario. Per chi rientra nello scaglione Irpef fino a 35.000 euro o possiede depositi e titoli fino a 100.000 euro (potrebbe essere elevato a 200.000 se la Commissione europea darà l'autorizzazione). il rimborso scatterà automaticamente. Per tutti gli altri starà alla Commissione europea verificare l'esistenza del collegamento tra le violazioni delle banche e il danno subito dal cliente.