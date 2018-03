Verso le consultazioni: accordo di governo M5S-Lega rimane poco probabile (analisti)

Titta Ferraro 26 marzo 2018 - 15:41

Manca una settimana all'avvio delle consultazioni per la formazione del nuovo governo e salgono le possibilità di un'intesa che coinvolga M5S e contro-destra. L’asse Lega-M5S per l’elezione dei presidenti di Camera e Senato ha infatti reso ancora più concreta la prospettiva che i due partiti possano considerare l’opzione di governare insieme e anche le parole di oggi di Matteo Salvini vanno nella direzione di un dialogo in tal senso.“Continuiamo a prevedere la nomina di un governo misto composto da partiti tradizionali e anti-establishment – sottolinea Fabio Fois, economista di Barclays – Tuttavia, in seguito all’imprevista intesa tra Movimento 5 stelle e Lega per eleggere i presidenti di entrambe le Camere del Parlamento, non escludiamo la possibilità di una vasta ed eterogenea coalizione tra i partiti di centro-destra e M5S". "Inoltre - prosegue Fois - i rischi che le forze anti-sistema potrebbero finire per governare il paese da sole sono aumentati negli ultimi tempi. Tuttavia, dato che pensiamo che non sarebbe nell'interesse della Lega, in questa fase, interrompere la sua alleanza con Forza Italia e Fratelli di Italia, riteniamo che un vero e proprio accordo di governo tra M5S e Lega rimangono meno probabili rispetto alla formazione di un governo misto, almeno per ora”.