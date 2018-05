Verso il voto: la Lega vola nei sondaggi e bracca il M5S. Salvini al 27,5%, Berlusconi crolla all'8%

Titta Ferraro 29 maggio 2018 - 15:01

MILANO (Finanza.com)

Consensi in forte aumento per la Lega di Matteo Salvini. In vista del ritorno alle urne, che potrebbe esserci già a settembre, nell'ultima settimana sono saliti ulteriormente i consensi del carroccio ai danni degli alleati di centro-destra, Forza Italia e Fratelli d'Italia.Dall'ultimo sondaggio Swg per il TgLa7 emerge che la Lega è salita al 27,5% dei consensi, a soli due punti percentuali di distanza dal M5S (29,5%), che scivola sotto la soglia del 30% rimanendo comunque primo partito in Italia.In affanno le altre forze del centro-destra. I dati Swg vedono Forza Italia è all’8%, con consensi in calo dell’1,7 in una settimana. Giù anche Fratelli d’Italia che scende dal 4,7 al 3,8%.A sinistra in lieve recupero il Pd da 29,1 al 29,4%.Tra gli intervistati prevale la contrarietà agli ultimi sviluppi politici, infatti 6 su 10 reputano sbagliata la decisione di Sergio Mattarella di portare avanti un governo “di servizio” a Carlo Cottarelli.