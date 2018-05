Verso governo Conte: ecco la lista dei ministri dell'esecutivo, Savona alle Politiche comunitarie

Titta Ferraro 31 maggio 2018 - 20:47

MILANO (Finanza.com)

Si sblocca la crisi politica in Italia con l'accordo tra M5S e Lega per un governo giallo-verde. Il governo a guida Giuseppe Conte ricalcherà quasi in toto quello proposto settimana scorsa con lo spostamento di Paolo Savona alle Politiche comunitarie e l'inserimento di Giovanni Tria, professore ordinario di economia politica all'Università Tor Vergata, a capo del ministero dell'Economia.In tutto i ministri dovrebbero essere 17. Ministri tecnici senza casacca dovrebbero essere, il suddetto Giovanni Tria all'Economia, Paolo Savona agli Affari Comunitari e Enzo Moavero agli Esteri. Sette i ministri dell'area grillina: Luigi Di Maio al Lavoro e Sviluppo; Alfonso Bonafede alla Giustizia; Riccardo Fraccaro ai rapporti con il parlamento; Elisabetta Trenta alla Difesa; Mauro Contorti alle Infrastrutture; Giulia Grillo alla Salute; Barbara Lezzi al Sud. Per la Lega ci saranno invece: Salvini all'Interno; Centinaio all'Agricoltura; Bussetti all'Istruzione, Bonisoli ai Beni Cultuirali; Bongiorno alla Pubblica amministrazione; Fontana alla Disabilità (ex famiglia). Sempre sponda Lega il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio che sarà Giancarlo Giorgetti.