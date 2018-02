Versalis: accordo con Bridgestone per lo sviluppo della ricerca sul guayule

Daniela La Cava 12 febbraio 2018 - 17:08

MILANO (Finanza.com)

Versalis, società chimica di Eni e leader nella produzione di polimeri ed elastomeri, ha firmato con Bridgestone Americas (Bridgestone), leader mondiale nella produzione di pneumatici, un accordo di partnership strategica per sviluppare una piattaforma tecnologica per la commercializzazione del guayule nei settori agronomici, della gomma sostenibile e dei prodotti chimici da rinnovabili. Lo comunica Eni in una nota. Il guayule è un arbusto originario delle aree desertiche del Messico settentrionale e sud ovest degli Stati Uniti e "rappresenta una promettente fonte di gomma naturale di elevata qualità".Grazie all’accordo, si legge in una nota, la ricerca sul guayule condotta da parte dei due partner a livello globale sarà gestita congiuntamente, per raggiungere l'obiettivo di offrire un pacchetto tecnologico economicamente sostenibile che sarà messo a disposizione di potenziali partner industriali interessati a collaborare nel progetto al fine di valorizzare al massimo questi prodotti innovativi.