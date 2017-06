Veneto Banca: parte azione responsabilità contro ex amministratori e sindaci

Daniela La Cava 15 giugno 2017 - 08:25

MILANO (Finanza.com)

Veneto Banca ha annunciato ieri sera, dopo la chiusura delle Borse europee, che "è in corso di notifica l’atto di citazione con il quale la banca dà corso all'azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori e sindaci alternatisi in carica fino al 26 aprile 2014". Lo scorso 16 novembre l'assemblea degli azionisti dell’istituto aveva deliberato di procedere con l'azione di responsabilità.