Veneto Banca: garanzia statale su nuovi bond per 1,4 mld euro

Daniela La Cava 26 maggio 2017 - 08:30

MILANO (Finanza.com)

Veneto Banca ha annunciato di avere ricevuto dal ministero dell’Economia e delle Finanze la comunicazione che il decreto con il provvedimento di concessione della garanzia dello Stato su ulteriori emissioni obbligazionarie per un importo fino a 1,4 miliardi di euro è stato registrato alla Corte dei Conti. La domanda era stata presentata lo scorso 23 marzo. "La banca - si legge in una nota - ha pertanto avviato le attività propedeutiche necessarie per la successiva emissione di tali titoli garantiti che contribuiranno a rafforzare il profilo di liquidità del Gruppo Veneto Banca aumentandone la counterbalancing capacity".