Veneto Banca: Cda chiede intervento Atlante per ricapitalizzazione

Luca Fiore 26 maggio 2017 - 18:50

MILANO (Finanza.com)

Oggi il Cda di Veneto Banca “ha riaffermato – si legge in una nota diffusa dall’istituto - la propria piena fiducia nella prospettiva dell’aggregazione con Banca Popolare di Vicenza come condizione per il rilancio delle due banche, importante per lo sviluppo di aree rilevanti per l’economia del Paese”.



Il Consiglio ha inoltre espresso “apprezzamento per l’impegno manifestato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze affinché una positiva soluzione sia raggiunta in tempi rapidi, circostanza che risulta essenziale per il successo delle azioni previste”.



Infine, è stato dato mandato all’Amministratore Delegato di verificare la disponibilità di Quaestio SGR, gestore del fondo Atlante (azionista al 97,64%), “a partecipare all’operazione di ricapitalizzazione precauzionale il cui percorso è stato da tempo avviato dalla Banca”.