Veneto Banca: Bim precisa che sarà ceduta ad acquirente, non è una "bad bank"

MILANO (Finanza.com)

Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni (Bim) ha precisato che sarà ceduta da Veneto Banca a un acquirente, finanziario o industriale, capace di valorizzarla al meglio, consentendo la prosecuzione dell’opera di rinnovamento e rilancio già iniziata dall’attuale consiglio di amministrazione. Lo ha dichiarato la banca in una nota diffusa ieri sera dopo le indiscrezioni stampa apparse sulla stampa, secondo le quali Bim rientrerebbe tra gli asset della “bad bank” emersa dall’operazione con Intesa Sanpaolo per la liquidazione ordinata delle due ex banche venete. Tale notizie, ha sottolineato l'istituto, "sono fuorvianti e accostare il nome di Bim a quello di una “bad bank” può determinare una percezione distorta della situazione e delle prospettive".E ancora: "Come chiarito anche dalle autorità di vigilanza, e da Banca d’Italia in particolare, Bim è una banca assolutamente al di fuori dal perimetro delle attività che saranno cedute a SGA, pienamente operativa, solvibile e liquida e che dovrà essere valorizzata sul mercato nel più breve tempo possibile".