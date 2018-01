Vendite dettaglio: Confesercenti, novembre positivo non inverte 2017 col segno meno

Daniela La Cava 11 gennaio 2018 - 14:05

MILANO (Finanza.com)

"Il2017 non è stato l’anno delle vendite al dettaglio e dei piccoli esercizi. Nonostante, infatti, il dato positivo di novembre 2017, sul quale molto probabilmente ha inciso la spinta agli acquisti data dal Black Friday, i primi undici mesi sono stati contrassegnati da più ombre che luci, soprattutto per le attività commerciali più piccole". Questo il commento dell'ufficio economico Confesercenti sui dati Istat sulle vendite al dettaglio di novembre, diffusi nel corso della mattinata. "È già possibile trarre un bilancio per l’intero 2017, che potrà subire qualche correzione una volta noto il dato di dicembre, ma certo non uno stravolgimento", aggiungono gli esperti che parlano di un bilancio: nei primi 11 mesi del 2017, infatti, la variazione delle vendite è stata di appena lo 0,2% in valore e di -0,6% in volume, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.