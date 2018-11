Vendemmia 2018: bilancio positivo nonostante maltempo, produzione +15%

Valeria Panigada 15 novembre 2018 - 13:06

La vendemmia 2018 si è appena conclusa con un esito positivo, nonostante il maltempo durante tutta l’annata agraria. Rispetto all'anno scorso si è registrato un incremento medio del 15%, con una produzione complessiva di 49,5 milioni di ettolitri, secondo Federvini che si attiene al dato che il Ministero delle Politiche Agricole ha comunicato alla Commissione europea, pur sapendo che ci potranno essere delle ulteriori limature una volta che siano state acquisite ed elaborate le denunce di produzione.Il quadro appare decisamente positivo soprattutto in Trentino-Alto Adige, dove ci si aspetta qualitativamente un’ottima annata. In Veneto, anche grazie a temperature ottimali, esistono i presupposti per ottenere vini di qualità superiore mediamente rispetto al 2017 con punte di eccellenza, e anche da un punto di vista quantitativo ci si attesta su un +17%. In Emilia-Romagna la crescita complessiva è superiore alla media con una buona/ottima qualità delle uve e anche in Friuli–Venezia Giulia il risultato appare molto buono da un punto di vista qualitativo e quantitativo.