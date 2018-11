Varoufakis: 'rischio Grecia per Italia? In comune è Ue, che sta creando crisi finanziaria'

Laura Naka Antonelli 25 novembre 2018 - 10:15

MILANO (Finanza.com)

Rischio Grecia per l'Italia? "La somiglianza è che l'Ue, in entrambi i casi, sta creando una crisi finanziaria per costringere un governo ad arrendersi". E' quanto dice l'ex ministro greco delle finanze, Yanis Varoufakis, in un'intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore."La principale differenza è che la minaccia di gettare l'Italia fuori dalla zona euro è molto meno credibile di quanto non fosse nel caso della Grecia".Varoufakis, che ha lanciato il movimento politico transnazionale Diem25 per un'alleanza europeo progressista, con il quale si candida per le elezioni europee del 2019, sottolinea anche che "è importante non confondere ciò che sta accadendo nei mercati obbligazionari, il famigerato spread, con i problemi del sistema pensionistico"."Gli spread stanno aumentando perchè l'Ue e la Bce li stanno spingendo nel loro scontro con il governo di Roma. Sarebbero aumentati indipendentemente dalla politica del governo sulle riforme pensionistiche".