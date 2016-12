Valute: euro/dollaro al terzo giorno consecutivo di rialzi

Alessio Trappolini 23 dicembre 2016 - 11:43

MILANO (Finanza.com)

Siamo al terzo giorno consecutivo di rialzi per il cambio euro/dollaro. Questa mattina il tasso di conversione fra le due valute si è spinto sino ad un massimo di 1,046 dollari, per poi assestarsi a metà mattinata a 1,045. Il biglietto verde ha arrestato la corsa dopo il rally di dicembre innescato dal cambio di passo della Fed. Il Dollar Index, che confronta la forza relativa del biglietto verde, veleggia in area 103 punti, dopo il top da oltre 14 mesi a 103, 65 punti.