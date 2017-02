Unipol svetta in testa al Ftse Mib, mercato guarda a possibile creazione bad bank

Titta Ferraro 13 febbraio 2017 - 10:36

MILANO (Finanza.com)

Fitti acquisti in avvio di giornata su Unipol che segna un balzo di oltre il 4% a quota 3,42 euro. Gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno alzato il prezzo obiettivo su Unipol a 4,1 euro confermando la raccomandazione buy. Giudizio buy anche da parte di Equita Sim con target price alzato del 3% a 3,95 euro che sottolinea come "numeri e newsflow sostengono la view positiva".

Il management della compagnia assicurativa bolognese sta studiando la creazione di una bad bank interamente controllata dal gruppo al fine di pervenire a una pulizia definitiva di Unipol Banca. "Lo spin-off faciliterebbe la gestione degli NPE e la valorizzazione della banca - sottolinea Equita - cercando di sfruttare il risiko in atto tra le banche di media dimensione".