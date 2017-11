Unipol: estesa al 2022 partnership con Bper e Pop Sondrio in bancassurance vita e danni

Daniela La Cava 8 novembre 2017 - 15:00

MILANO (Finanza.com)

Unipol Gruppo, Bper Banca e Banca Popolare di Sondrio hanno rinnovato anticipatamente fino al 2022 la partnership strategica nell'attività di bancassurance nei comparti vita e danni avviata nel 2009, la cui scadenza naturale era prevista il 31 dicembre 2019. Lo rende noto il gruppo assicurativo bolognese in un comunicato."Il rinnovo - spiega la società - persegue l’obiettivo di consolidare e sviluppare l’attività bancassicurativa svolta dal Gruppo Unipol per il tramite di Arca Vita e di Arca Vita International (attive nei rami Vita), nonché di Arca Assicurazioni (attiva nei rami Danni), al fine di ampliare e innovare l’offerta assicurativa delle banche partner, anche grazie al contributo di competenze tecniche e assicurative del Gruppo Unipol".Gli accordi sottoscritti oggi avranno durata quinquennale, con decorrenza primo gennaio 2018, e saranno ulteriormente rinnovabili previo accordo tra le parti. Ad esito della sottoscrizione dei nuovi accordi, conclude la nota, Arca rafforza il proprio ruolo di piattaforma bancassicurativa di riferimento per il Gruppo Unipol, con una rete distribuiva di circa 3.000 sportelli bancari.