Unipol: ceduta Unipol Banca a Bper per 220 mln e acquistato portafoglio Npl per 130 mln

Valeria Panigada 8 febbraio 2019 - 08:29

MILANO (Finanza.com)

Inoccasione dei conti, Unipol ha annunciato la cessione a Bper Banca dell’intera partecipazione detenuta direttamente e indirettamente in Unipol Banca a fronte di un corrispettivo di 220 milioni di euro. Non solo. Il consiglio di amministrazione del gruppo bolognese ha anche approvato l'acquisto, attraverso UnipolReC, di due distinti portafogli costituiti da sofferenze, uno di titolarità di Bper e uno di Banco di Sardegna, per un valore lordo di libro pari a 1,3 miliardi di euro, a fronte di un corrispettivo di 130 milioni di euro, pari a circa il 10% del valore lordo del portafoglio. Le operazioni dovrebbero perfezionarsi è atteso per l’inizio del secondo semestre.