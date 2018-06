Unipol brilla sul Ftse Mib, analisti ritengono titolo a sconto eccessivo

Titta Ferraro 18 giugno 2018 - 12:42

MILANO (Finanza.com)

Incipit di ottava ben impostato per Unipol che sale dell'1% circa a quota 3,59 euro. Secondo gli analisti di Banca IMI il titolo viaggia attualmente a uno sconto del 32% ritenuto "troppo elevato considerando la forte pulizia del portafoglio crediti bancari nel 2017 e lo spostamento del business assicurativo sotto UnipolSai".Banca IMI conferma quindi il giudizio Buy su Unipol con prezzo obiettivo a 5,1 euro e stima per l'esercizio 2018 un aumento del dividendo da 0,18 a 0,19 euro per azione, pari a un dividend yield del 5,3%.