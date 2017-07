Unipol: al via il riassetto, cedute Unisalute e Linear a UnipolSai

Daniela La Cava 30 giugno 2017 - 08:31

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Unipol Gruppo ha approvato un progetto che mira alla definitiva razionalizzazione del comparto assicurativo del gruppo Unipol, attraverso la cessione ad UnipolSai Assicurazioni di alcune partecipazioni. Secondo quanto si apprende in una nota, verrà venduto a UnipolSai il 98,53% di Unisalute per un corrispettivo di 715 milioni di euro e la Compagnia Assicuratrice Linear per 160 milioni. Nell’ambito del progetto, riferisce una nota, "è previsto che, qualora ne ricorrano le condizioni e i presupposti, anche la partecipazione di controllo, pari al 63,39% del capitale sociale, detenuta da Unipol in Arca Vita possa essere trasferita nei prossimi mesi a UnipolSai".La società precisa inoltre che "il progetto mira ad aggregare l’intero business assicurativo riferibile al Gruppo Unipol sotto il controllo di UnipolSai, con numerosi benefici in termini di coerenza ed efficacia nel governo degli indirizzi e nel coordinamento, organizzativo e operativo, dell’intera attività assicurativa".