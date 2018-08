Unipol, Cimbri: "Non andrà oltre il 20% di Bper. Su Unipolsai massimo 80%"

alessandro chiatto 10 agosto 2018 - 13:01

MILANO (Finanza.com)

L'amministratore delegato di Unipol, Carlo Cimbri, chiarisce che la società non andrà oltre il 20% di Bper: "Valuteremo se arrivare al 20%, ma non andremo oltre", ha spiegato. Attualmente, il gruppo detiene una quota del 15,06% nella banca.Su Unipolsai, il progressivo incremento della partecipazione, realizzato con tante piccole operazioni di taglia ridotta (24 aprile, in occasione dell'assemblea dei soci, Unipol era al 73,5% di UnipolSai, a fine maggio era arrivata al 76,3% circa e oggi sfiora l'80%), ha fatto pensare a un ulteriore aumento, ma l'a.d. spiega che non sarà così: "Non saliremo ulteriormente", ha spiegato Cimbri.