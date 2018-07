Unipol: Banca Imi dice ancora buy, operazione Bper "non cambia equity story"

Daniela La Cava 2 luglio 2018 - 14:39

MILANO (Finanza.com)

Unipol è salita ancora e si è portata al 15,06% del capitale di Bper. Post operazione gli analisti di Banca Imi hanno confermato la raccomandazione di acquisto (rating buy) sul gruppo bolognese guidato da Cimbri e un target price di 5,1 euro. Il gruppo assicurativo ha l’ok delle autorità per salire fino al 19,9% del capitale."Continuiamo a credere che l'aumento della partecipazione detenuta in Bper (con autorizzazioni per un livello fino al 19,9%) non cambia significativamente l'equity story di Unipol", commentano da Banca Imi.A Piazza Affari sia Unipol sia Bper viaggiano in rosso: il titolo del gruppo di Bologna cede circa l'1,7%, mentre il gruppo emiliano lascia sul terreno il 2,10 per cento.