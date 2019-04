Unioncamere: grazie ai “ponti” pasquali crescono i contratti di lavoro ad aprile

Alessandra Caparello 12 aprile 2019 - 17:19

MILANO (Finanza.com)

Le vacanze pasquali sono occasione ideale per la crescita congiunturale ad aprile dei contratti di lavoro, in particolare nel comparto dei servizi turistici. Lo rivela il Bollettino mensile del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal secondo cui nel mese di aprile sono circa 415mila le entrate programmate dalle imprese ed oltre 1,3 milioni se si osserva il trimestre aprile-giugno 2019.In chiave tendenziale si registra, però, una generale lieve flessione rispetto ad aprile del 2018. Nonostante le incertezze sui mercati internazionali che condizionano le esportazioni del nostro made in Italy pesando – si legge nella nota - sulle scelte occupazionali degli operatori in particolare del settore alimentare (tra aprile 2018 e aprile 2019: -6,1%), si registra una crescita complessiva delle entrate programmate nell’industria (+3,2% su base annua, pari a 3.550 contratti in più). Il saldo positivo è dato dalle “industrie della moda” insieme ai comparti della metallurgia e della meccatronica. Male, invece, i servizi che evidenziano una flessione del 4,4% delle entrate programmate rispetto ad aprile 2018, trainati verso l’area negativa, come detto, dai circa 6,9mila contratti in meno previsti nel commercio.