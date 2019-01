Unieuro sbarca in Sicilia, acquistati 12 negozi Pistone con insegna Expert

Valeria Panigada 15 gennaio 2019 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Unieuro è sbarcato in forze in Sicilia. Il gruppo di distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici ha acquistato 12 punti vendita in Sicilia di Pistone, uno dei maggiori soci di Expert in Italia. Il prezzo di acquisto è stato fissato a 17,4 milioni di euro e sarà corrisposto in tre tranche. Si tratta della seconda maggiore operazione nella storia di Unieuro e la più grande dal suo debutto in Borsa.I 12 negozi sviluppano un fatturato di circa 140 milioni di euro e vantano una redditività positiva e superiore alla media di mercato grazie anche a location strategiche in alcuni dei più importanti centri commerciali siciliani. "L'espansione nell'isola è solo all'inizio e stiamo già valutando nuove opportunità di crescita che rendano ancora più capillare la nostra presenza", ha detto Giancarlo Nicosanti Monterastelli, amministratore delegato di Unieuro. L'operazione dovrebbe perfezionarsi nel mese di marzo.