Unieuro: perfezionato acquisto Monclick

Unieuro, la catena italiana di elettronica di consumo ed elettrodomestici, ha perfezionato l’acquisizione da Project Shop Land del 100% di Monclick, uno dei principali operatori online in Italia, attivo nel mercato dell’elettronica di consumo e nel mercato online B2B2C. Lo comunica la società di Forlì in una nota nella quale precisa che il valore dell’operazione è di 10 milioni di euro, di cui 3,5 milioni versati oggi e la restante parte dilazionata nell’arco dei prossimi 5 anni.

L’acquisizione, annunciata lo scorso 23 febbraio, ha una forte valenza strategica per Unieuro in quanto consente di incrementare significativamente il fatturato nel segmento online, rafforzando il posizionamento nel mercato domestico e permettendo l’ingresso nel promettente settore del B2B2C.

Nella nota Unieuro sottolinea che l’integrazione tra le due realtà è già in corso e produrrà importanti sinergie a livello di logistica, approvvigionamenti, IT e costi generali, espandendo al contempo la gamma di

prodotti offerti grazie all’ampio assortimento di Monclick.