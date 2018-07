Unieuro: acquisiti 8 negozi ex-DPS (Trony)

Luca Fiore 24 luglio 2018 - 17:08

MILANO (Finanza.com)

Unieuro ha annunciato l’acquisizione di un ramo d’azienda di DPS Group in fallimento composto da 8 negozi ex-Trony, al momento non operativi, situati nelle province di Milano (3), Imperia (2), Padova, Potenza e Taranto.“I negozi, che vantano una superficie complessiva di oltre 10 mila mq e ricavi potenziali a regime per almeno 50 milioni di Euro, sono stati selezionati fra 35 ex-punti vendita DPS in modo da garantire la miglior complementarietà con la già capillare rete di Unieuro, fornendo al contempo significative opportunità di sinergie e la possibilità di rafforzare il presidio della città di Milano”, riporta la nota del distributore di elettronica di consumo.Il controvalore dell'acquisizione - avvenuta a esito di partecipazione alla procedura competitiva indetta dal Tribunale di Milano e senza accollo di debiti finanziari e/o nei confronti dei fornitori - è pari a 3,4 milioni di euro, di cui 0,4 milioni già versati sotto forma di cauzione e 3 da corrispondere a saldo al perfezionamento dell’operazione, previsto entro 30 giorni dall’aggiudicazione del compendio aziendale.