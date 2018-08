Unicredit vira in rosso dopo nuovo affondo Erdogan, ma analisti vedono rosa sul titolo

Titta Ferraro 14 agosto 2018 - 12:16

MILANO (Finanza.com)

Si spegne il tentativo di rimbalzo di Unicredit che paga il nuovo affondo del presidente turco Erdogan che ha annunciato l'intenzione di boicottare i prodotti elettronici americani. Inoltre ritiene che cambiare lire turche in valute estere significherebbe "arrendersi al nemico".Unicredit è tra le banche europee maggiormente esposte in Turchia. Il titolo Unicredit, arrivato a guadagnare circa il 2% in mattinata, ora segna un calo dello 0,25 per cento a quota 13,386 euro.Oggi era arrivato il giudizio positivo di Berenberg che ha confermato la raccomandazione buy su Unicredit con prezzo obiettivo passato da 19 a 18 euro, comunque ancora ben sopra gli attuali valori del titolo.