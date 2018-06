Unicredit vira in rosso, SocGen smentisce negoziati per fusione

Titta Ferraro 4 giugno 2018 - 10:28

MILANO (Finanza.com)

E'arrivata la pronta smentita di Societe generale all'indiscrezione del Financial Times circa l'esistenza di trattative iniziali per una fusione con Unicredit. Smentita che ha sgonfiato repentinamente il titolo Unicredit che ora cede lo 0,35% dopo un breve stop per eccesso di ribasso sul prezzo di controllo. In avvio il titolo aveva segnato oltre +3%.