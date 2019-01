Unicredit verso la "banca del domani": nasce il transformation & innovation advisory board

Alessandra Caparello 16 gennaio 2019 - 15:15

MILANO (Finanza.com)

Nasce il transformation & innovation advisory board di Unicredit, organismo nel quale membri interni al gruppo e specialisti esterni lavoreranno fianco a fianco per definire una nuova strategia volta a gettare le basi della "banca del domani". Scopo del nuovo advisory board è quello di identificare e sviluppare idee e soluzioni innovative, offrendo i migliori prodotti e modelli di servizio ai clienti di oggi e di domani.Il nuovo organismo si riunirà con cadenza trimestrale per discutere tematiche di rilievo per il settore bancario, come tecnologia e dati, tendenze dei consumatori, innovazione fintech, sicurezza e mitigazione del rischio, proponendo concrete opportunità di sviluppo da sottoporre al CEO di UniCredit, nonché aggiornare regolarmente il consiglio di amministrazione del gruppo sui progressi compiuti. Tra i componenti permanenti del transformation & innovation advisory board, membri interni del Gruppo UniCredit e quattro esterni, specialisti in materia di tecnologia e innovazione: Eileen Burbidge, Theresa Payton, Carlo Ratti, Katia Walsh. Jean Pierre Mustier, AD di UniCredit, ha commentato: "Il settore bancario è in rapida evoluzione e in UniCredit intendiamo da un lato cogliere tutte le opportunità possibili e dall'altro sviluppare soluzioni innovative al fine di servire al meglio i nostri clienti. Stiamo correndo l'ultimo tratto della nostra maratona Transform 2019 e guardiamo già al futuro: il nuovo transformation & innovation advisory board ci consentirà di andare oltre le idee e gli schemi precostituiti e di esplorare nuovi ed entusiasmanti progetti. Costruire la "banca del domani" significa gettare le basi per la futura creazione di valore in UniCredit e non vedo l'ora di toccare con mano la creatività e il modo di pensare innovativo che i nostri esperti esterni metteranno sul tavolo".