Unicredit: target del piano Transform 2019 raggiunti in anticipo rispetto ai tempo

Valeria Panigada 7 febbraio 2019 - 07:47

MILANO (Finanza.com)

Unicredit ha raggiunto alcuni target finanziari previsti nel piano Transform 2019 in anticipo rispetto ai tempi. Raggiunto infatti il 100% del target di riduzione dell'organico e il 93% del target di riduzione delle filiali. Costo del rischio a 58 pb, migliore rispetto all'obiettivo fissato a 68 pb e esposizioni deteriorate lorde della non core in calo di 7,5 miliardi e cessioni per 4,4 miliardi.