Unicredit, selezionati gli istituti che agiranno come joint bookrunner nell'aumento da 13 mld

Valeria Panigada 23 dicembre 2016 - 08:16

MILANO (Finanza.com)

Unicredit ha scelto Banca Imi, Banco Santander, Barclays, Bbva, BNP Paribas, Commerzbank, Credit Agricole, Natixis e Societe Generale come joint bookrunner nell'ambito dell'operazione di aumento di capitale per massimi 13 miliardi che dovrà partire l'anno prossimo. Insieme a queste banche, Morgan Stanley e Ubs sono state scelte come structuring advisor, mentre BofA Merrill Lynch, JP Morgan e Mediobanca, in qualità di joint global coordinator e di joint bookrunner insieme a Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs e Hsbc che agiranno in qualità di co-global coordinator e di joint bookrunner. Questi hanno sottoscritto un accordo di pre-sottoscrizione, impegnandosi a garantire la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione di Unicredit, eventualmente rimaste inoptate al termine del periodo di offerta.