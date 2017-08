Unicredit: prime manovre per rinnovo cda, a Fondazioni un solo consigliere (Sole 24 Ore)

Titta Ferraro 22 agosto 2017 - 08:44

MILANO (Finanza.com)

Mancano 8 mesi circa all'assemblea per il rinnovo del cda ma in casa Unicredit si è già iniziato a ragionare su come riempire le 15 caselle del board. Secondo quanto riportato oggi dal Sole 24 Ore il comitato Governance del cda della banca di piazza Gae Aulenti avrebbe dato due mandati: all'advisor Egon Zehnder per mettere a fuoco il profilo del nuovo presidente e individuarne il nome e a Spencer Stuart per reclutare i nuovi consiglieri. Si prospetta una riduzione dei consiglieri espressione delle Fondazioni azioniste con gli Enti pronti ad accontentarsi di un solo consigliere.