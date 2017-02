Unicredit passa in negativo: si avvicina scadenza per aderire a ricapitalizzazione

Marco Berton 20 febbraio 2017 - 12:27

MILANO (Finanza.com)

Mattinata volatile per il titolo Unicredit che ha toccato un rialzo superiore ai due punti percentuali a quota 13,16 euro prima di tornare agli attuali 12,80 euro, in flessione di oltre mezzo punto percentuale rispetto alla chiusura di venerdì. Proprio lo scorso venerdì è scaduto il termine per la negoziazione dei diritti, segnando un prezzo finale dei warrant a 12,35 euro. Il prossimo step dell'aumento di capitale della società è previsto per giovedì prossimo, 23 febbraio, termine entro cui sarà possibile procedere all'esercizio delle opzioni per aderire alla ricapitalizzazione. Eventuali diritti inoptati saranno poi venduti sul mercato dal 27 febbraio al 3 marzo.