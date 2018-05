Unicredit nuovamente sospesa al ribasso, titolo cede oltre il 5%

Titta Ferraro 28 maggio 2018 - 14:40

Nuova sospensione per eccesso di ribasso per Unicredit. Il titolo dell'istituto di piazza Gae Aulenti al momento dello stop cedeva oltre il 5% a quota 14,568 euro.A soffrire è tutto il settore bancario con raffica di sospensioni nelle ultime ore in concomitanza con l'aumento dello spread Btp-Bund fino a 230 pb, sui massimi dal fine 2013, complice l'acuirsi delle tensioni politiche dopo gli ultimi sviluppi che hanno portato all'incarico a Cottarelli per la formazione del governo dopo lo stop di Mattarella proposta M5S-Lega di Paolo Savona all'Economia.