Unicredit nuovamente sospesa al ribasso: -5,7%

Marco Berton 30 gennaio 2017 - 11:00

MILANO (Finanza.com)



Nuova sospensione per eccesso di ribasso per il titolo Unicredit. L'ultimo scambiato a 26,11 euro, rappresenta i valori più bassi da circa una settimana. Oltre 4,7 milioni di pezzi già transitati di mano in meno di 2 ore di scambi.