Unicredit lancia portafogli di finanziamenti per Pmi

Daniela La Cava 16 luglio 2018 - 12:14

MILANO (Finanza.com)

Unicredit ha annunciato questa mattina di avere lanciato sul mercato il collocamento della sesta edizione del Bond Italia, portafogli di finanziamenti garantiti dal fondo di garanzia per le Pmi. Il collocamento si rivolge alle Piccole e Medie Imprese e alle Mid-cap (imprese diverse dalle Pmi, aventi un numero di dipendenti non superiore a 499). In una nota il gruppo di piazza gae Aulenti spiega che i nuovi plafond di finanziamenti con garanzia del fondo saranno due: un primo plafond di 100 milioni di euro destinato a finanziare investimenti e/o progetti di ricerca e innovazione, con importo massimo per singola azienda di 1 milione di euro, pre-ammortamento di massimo 18 mesi (durante i quali si pagheranno solo gli interessi), cui si aggiunge un periodo di ammortamento da 24 a 60 mesi, a seconda dei progetti presentati; e secondo di 300 milioni "misto", che consentirà di finanziare, oltre agli investimenti, anche la crescita e sostenere la liquidità (acquisto scorte, pagamento fornitori, spese per il personale, etc.). In questo caso l'importo massimo per singola azienda è di 3 milioni di euro. La durata prevede in ogni caso un periodo di pre-ammortamento massimo di 18 mesi, cui si aggiunge un periodo di ammortamento.Il fondo di Garanzia per le Pmi, al fine di agevolare l'accesso al credito delle imprese, interviene concedendo garanzie su portafogli di finanziamenti, a copertura di una quota delle prime perdite sui portafogli medesimi.