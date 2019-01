Unicredit, emessi due bond per 3 miliardi di dollari

Valeria Panigada 9 gennaio 2019 - 10:05

MILANO (Finanza.com)

Unicredit ha emesso due bond senior non-preferred a tre anni per un valore complessivo di 3 miliardi di dollari. Si tratta, nel dettaglio, di un bond a tasso fisso per 2,5 miliardi di dollari e uno a a tasso variabile per 0,5 miliardi di dollari, entrambi con scadenza il 14 gennaio 2022. Questa operazione è la terza sul mercato obbligazionario per Unicredit, dopo la prima emissione a gennaio 2018 e a novembre scorso, e rientra nella strategia dell'istituto che aveva un obiettivo di emissioni per un importo complessivo tra 3 e 5 miliardi di euro entro la fine del primo trimestre 2019.