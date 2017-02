Unicredit debole nonostante l'aumento di capitale ha fatto l'en plein

Titta Ferraro 24 febbraio 2017 - 10:10

MILANO (Finanza.com)

Vendite su Unicredit. Il titolo della banca di piazza Gae Aulenti cede l'1,69% a 12,23 euro. Pesa la debolezza dell'intero settore con lo spread tornato sopra quota 200 punti base.

Ieri sono stati resi noti i dati dell'aumento di capitale. Durante il periodo di opzione (dal 6 febbraio al 23 febbraio in Italia e Germania e 8-22 febbraio in Polonia) sono stati esercitati 616.559.900 diritti di opzione e, quindi, sottoscritte complessivamente 1.603.055.740 Nuove Azioni, pari al 99,8% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a 12,968 miliardi di euro.