Unicredit corre tra Buy analisti e ritorno rumors fusione con SocGen

Titta Ferraro 24 agosto 2018 - 13:07

MILANO (Finanza.com)

Unicredit potrebbe accelerare sul dossier Societe Generale. Le ultime indiscrezioni stampa parlano del coinvolgimento di Daniel Bouton, senior advisor di Rothschild ed ex presidente di SocGen (dal 1997 al 2009) in qualità di advisor per valutare un'eventuale fusione con la banca transalpina.Il titolo già dall'avvio di seduta si è mosso bene a Piazza Affari e al momento segna un progresso dell'1,26% a 13,30 euro. Inoltre oggi gli analisti di Jefferies hanno confermato il rating Buy su Unicredit con target price sceso da 20 a 18,4 euro.