Unicredit: completata operazione accelerated bookbuilding su 17% Fineco

Daniela La Cava 8 maggio 2019 - 08:29

Unicredit ha completato con successo la procedura di accelerated bookbuilding per la cessione a investitori istituzionali di circa 103,5 milioni di azioni ordinarie detenute in FinecoBank, corrispondenti al 17% del capitale azionario esistente della società, al prezzo di 9,80 euro per azione. Lo ha comunicato nella notte la banca di piazza Gae Aulenti precisando che il regolamento dell'offerta è previsto in data 10 maggio. L'offerta, spiega Unicredit nella nota, è il primo passo di una serie di misure finanziarie complessive in preparazione del piano strategico 2020-23, che sarà presentato al mercato il 3 dicembre 2019 a Londra.Il prezzo incorpora uno sconto del 4,4% circa rispetto all'ultimo prezzo di chiusura di Fineco pre-annuncio. Il corrispettivo complessivo è stato pari a 1.014 milioni di euro, con un impatto patrimoniale che è stimato complessivamente in aumento di circa 21 punti base nel Cet1 capital ratio del gruppo Unicredit del secondo trimestre 2019.A seguito della chiusura dell'offerta, il gruppo guidato da Jean-Pierre Mustier deterrà una partecipazione di minoranza in Fineco pari circa il 18% del capitale sociale e deconsoliderà Fineco dal proprio bilancio. La partecipazione rimanente verrà classificata come partecipazione finanziaria.