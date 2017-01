Unicredit: anche il presidente Vita si ridurrà stipendio del 40%

Valeria Panigada 11 gennaio 2017 - 07:51

MILANO (Finanza.com)

Il presidente del consiglio di amministrazione di Unicredit, Giuseppe Vita, ha espresso la volontà di ridurre la sua remunerazione annua complessiva del 40% a partire dal primo gennaio di quest'anno. La sua decisione, annunciata ieri sera da Unicredit, si affianca a quella dell'amministratore delegato, Jean Pierre Mustier, che in occasione della presentazione del piano industriale lo scorso 13 dicembre ha fatto sapere che ridurrà il suo compenso fisso del 40 per cento. In scia, anche i vice presidenti Vincenzo Calandra Bonaura, Luca Cordero di Montezemolo e Fabrizio Palenzona hanno espresso la stessa volontà.